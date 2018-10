La humedad del Mediterráneo, combustible de las brutales lluvias: estas son las claves de la tormenta estacionaria en Mallorca

Más de 200 litros por metro cuadrado en dos horas: las brutales imágenes de la tromba de agua en Mallorca

Las fuertes precipitaciones vividas en Mallorca que han dejado varios muertos se han producido por una tormenta inmóvil que se encontraba sobre la isla. Todo, por culpa de un anticiclón que se localizaba en Sicilia y que impedía que la borrasca de Mallorca siguiera avanzando.

Coches flotando y arrastrados en las riadas de Mallorca: las impactantes imágenes de las tormentas en Sant Llorenç

Varias personas han fallecido debido a la riada que se ha registrado en la localidad mallorquina de Sant Llorenç. Las imágenes provocadas por la tormenta son impactantes, y un vecino del municipio ha contado a laSexta que "en el pueblo ahora no hay calles, no hay coches, no hay playa y no hay nada. Es un desastre".