Coches flotando y arrastrados en las riadas de Mallorca: las impactantes imágenes de las tormentas en Sant Llorenç

UN VECINO NOS CUENTA SU EXPERIENCIA

Una persona ha fallecido debido a la riada que se ha registrado en la localidad mallorquina de Sant Llorenç. Las imágenes provocadas por la tormenta son impactantes, y un vecino del municipio ha contado a laSexta que "en el pueblo ahora no hay calles, no hay coches, no hay playa y no hay nada. Es un desastre".