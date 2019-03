Más de 500.000 familias reciben al año avisos de corte del suministro de agua

La devastadora crisis económica no deja de traer fatales consecuencias. Si ya son famosos los cortes en la luz de cientos de miles de familias, el caso del suministro de agua también es flagrante.

Más de 500.000 familias han recibido ya avisos de corte de agua por impagos de la factura, un 30% más que hace cuatro años. En Jerez, por ejemplo, 100 familias se quedaron en enero sin poder abrir el grifo porque debían varios recibos del agua.

"O COMER, O PAGAR"

A día de hoy seis familias siguen en esa situación dramática. Es la otra cara de familias en paro, sin recursos ni ayudas. Y es el caso de Patricia, que tiene tres hijos y que desde verano no puede hacer frente a la factura del agua. Además, acumula una deuda de 800 euros por impago desde hace cinco años: "Si no tienes para comer, no tienes para pagar".

Para que a Quique no le corten el suministro tiene que pagar 60 euros al mes, cantidad que no puede asumir. "Te quedas sin trabajo y lo poco que pillas... o comes o pagas", comenta.

Estos son algunos de los casos que han llevado al Ayuntamiento de La Roda, en Andalucía, a mediar con la empresa suministradora para que fraccionen las deudas de estas familias. Lo confirma Belén Botella, concejal de servicios sociales: "Ellos hicieron ese fraccionamiento, pero la realidad es que hay familias que ni aún así pueden pagar".

Es una situación parecida a la que viven algunos vecinos en Jerez de la Frontera, ya que a un centenar de hogares les han cortado el agua. "Nos encontramos con una serie de cortes masivos en unos días, que creó una alarma social increíble", asegura Paco López, de la Coordinadora de Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez.

Las asociaciones de abastecimiento de Agua aseguran que hay alternativas. Destinar una parte de la recaudación a un fondo social es una de ellas, a la vez que recuerdan que el acceso al agua potable es un derecho.