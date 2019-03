Más de 300 personas podrían morir por hepatitis C si no reciben tratamiento

LA GENERALITAT DICE QUE NO PUEDE PAGAR LA MEDICACIÓN

La Generalitat ha instado a los médicos a decidir a quién se le da tratamiento contra la hepatitis C ya que, afirma, no puede pagar medicamentos para todos. Así, más de 300 personas están en riesgo de morir en los próximos 12 meses si no reciben tratamiento. De momento, el presidente del Consejo de Médicos de la Generalitat, Juan Fernández, ha dimitido porque los médicos no quieren "cargar con muertos".