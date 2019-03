Más de 250 organizaciones marchan en Madrid para exigir el fin de la caza del lobo ibérico y una legislación que los proteja

Miles de personas, según ha informado la organización, han salido a la calle en Madrid en defensa del lobo ibérico. Esta marcha, convocada por unas 250 organizaciones ecologistas de toda España, ha denunciado que "el rifle sea la principal herramienta de gestión del lobo" en el país y piden que el animal sea declarado especie protegida en todo el territorio nacional.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha declarado que "las administraciones no pueden ignorar el clamor ciudadano en defensa del lobo" y ha apuntado que seguirán luchando "hasta que acabe su persecución injusta y arbitraria". "Pedimos más diálogo, más ciencia y que las administraciones respeten y dejen vivir a esta joya de nuestra naturaleza", ha señalado.

Del mismo modo, la organización ha indicado que es "intolerable" que en el siglo XXI sigan sin tomarse las medidas que permitirían la coexistencia entre lobos y ganadería. A su juicio, el lobo es el último problema de la ganadería extensiva y está demostrado que matar lobos no soluciona nada. Debemos poner en valor al lobo vivo, desde un punto de vista ecológico pero también social y económico, como un activo importante para revivir el olvidado mundo rural.

WWF ha recordado que esta misma semana el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó los datos de un "censo nacional" del lobo ibérico. Para la organización ecologista, estos datos "no constituyen un verdadero censo nacional, ya que no son más que el conjunto de los censos parciales realizados en las distintas comunidades autónomas, que no han sido realizados con una única metodología ni siguiendo criterios científicos".