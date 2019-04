Marina Marroquí: "Es importante que haya herramientas para sacar a una mujer maltratada de su relación"

"Me insultó, me violó, me quemó, me pegó…" Es el duro testimonio que Marina expone en los talleres que imparte contra la violencia machista y que contó a Jordi Évole, en Salvados: "Él me cogió la mano y me apagó un cigarro".



Marina Marroquí no deja de recibir mensajes de felicitación por alzar la voz y contar su caso, quiere ayudar a las personas que sufren o han sufrido maltrato. "Tienes que volver a tener una relación plena. Hay que aspirar a la felicidad mucho más que a sobrevivir", afirma.



Padres, hermanos y amigos son fundamentales para dar el paso y romper con el maltratador: "Es muy importante que las familias busquen ayuda y que haya herramientas para sacar a esa persona de esa relación".



Marina trabaja a menudo con adolescentes, educarlos en una sociedad libre de machismo es un pilar fundamental y se pregunta por qué no se imparte educación social desde los primeros cursos.



Esta idea la comparten desde las asociaciones que luchan contra la violencia machista. Rocío Mata, de la Fundación Ana Bella explica que es "un problema de educación" y que "hay que enseñar desde pequeños".



El programa 'El Machismo Mata' se convirtió en trending topic en las redes sociales y más de tres millones personas lo siguieron en televisión.