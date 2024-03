La sevillana María Salmerón, condenada a cinco meses de cárcel por no permitir a su exmarido -condenado por violencia machista- visitar a su hija, se ha felicitado de la decisión de la suspensión de la condena y ha destacado que "no todos los jueces son malos".

Así lo ha manifestado Salmerón a la Agencia Efe, después de que el titular de la Sección Primera Audiencia Provincial de Sevilla, en un auto fechado en el pasado viernes, 22 de marzo, estimara el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 7 de junio de 2022 del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, y acordara suspender la pena por dos años.

El juez establece la condición de que no vuelva a delinquir durante el periodo indicado y le impone una multa de 30 días con una cuota diaria de seis euros. Salmerón ha resaltado que el juez ha atendido sus peticiones y han considerado que no tenía ya antecedentes "porque estaban caducados".

Ha desvelado que el pasado 1 de febrero le comunicaron que debía entrar en prisión, pero no quiso hacerlo público, y prefirió presentar un recurso de reforma, destacando que el juez mantuvo la petición de ingreso en la cárcel hasta que se presentó la petición de indulto.

No ha cometido delitos en los últimos 9 años

Esa petición fue presentada el pasado 27 de febrero, por lo que quedaron en suspenso los diez días que le dio el juez para entrar en prisión, que se acababan de cumplir". María Salmerón fue condenada por sentencia de 18 de noviembre de 2019 como autora criminalmente responsable de un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal a la citada pena de cinco meses de prisión. Y el auto recuerda que en su "hoja histórico penal constan ocho anotaciones", aunque todas anteriores al 2 de octubre de 2014.

Recuerda, además, el magistrado que no ha cometido delitos en los últimos nueve años, de modo que se puede afirmar, en función de la información que proporciona la hoja histórico penal, que su trayectoria se encuentra limpia. De todos los delitos que se le imputaron por no permitir que la entonces menor recibiese visitas de su padre, María Salmerón solo ha cumplido una condena de nueve meses de internamiento, que le fue impuesta por la titular del juzgado de lo penal número 6 de Sevilla.

No obstante, no cumplió la pena íntegra, ya que ingresó el 9 de junio de 2022 y fue puesta en libertad vigilada el 27 de diciembre, mientras que el 30 junio anterior le fue concedido el tercer grado penitenciario. Desde el 27 de diciembre de 2022 no contaba con una pulsera que la controlara en sus movimientos de forma telemática, y solo tenía que cumplir una serie de medidas básicas, como no consumir sustancias estupefacientes y comunicar al juzgado sus desplazamientos fuera de la provincia de Sevilla.

Además, era objetivo de seguimiento por parte de los servicios sociales penitenciarios, ante los que se debía presentar siempre que fuese requerida para ello. María Salmerón fue condenada entonces a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que abonó 24 horas antes de conocer la decisión de la justicia de que ingresara en prisión.