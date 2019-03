El 'Mar Nosso' es el tercer barco que naufraga en aguas españolas en los últimos dos meses

No saltó la radiobaliza, no hubo alerta de socorro y no saltaron las balsas salvavidas. No recibieron auxilio hasta que otra embarcación que pasaba por la zona se percató de que había un barco con la quilla al sol.

El ‘Mar da Galega’, barco portugués con armador de Muros, fue el que alertó a Salvamento. Avisó de que el ‘Mar Nosso’ estaba hundido y con la quilla al sol. Fue también este pesquero el que recogió a los siete supervivientes.

Antes, al parecer, había localizado dos cuerpos en el agua, de los que finalmente se hizo cargo el pesquero burelés ‘Kika’. Uno de los supervivientes aguantó más de dos horas en el agua, mientras que otro de los tripulantes consiguió agarrarse a la propia quilla del barco, y allí fue localizado por el Mar da Galega.

Llevaba cien cajas de caballa e iba a lanzar la red una vez más hasta cubrir el cupo. Entre las hipótesis que se barajan, figura la posibilidad de que la carga de pescado causara el vuelco de la nave por exceso de peso. También parece que el barco giró con las redes echadas y cargadas, por lo que volcó en apenas “dos segundos”.

Había zarpado a las 2:30 de la madrugada de Avilés para pescar xarda cuando, a las 11:15 horas, a veinte millas de la costa de Puerto de Vega, ya en aguas internacionales, se perdió contacto con el barco. El armador del barco viajó desde Marín hasta Asturias para estar cerca de su tripulación y colaborar en la repatriación de los cuerpos.

El del barco podría haberse producido al desequilibrarse la carga cuando sus tripulantes estaban izando a bordo las capturas de la mañana. El ‘Mar Nosso’ se dio la vuelta y se quedó con la quilla al sol. Es el segundo barco gallego con bandera portuguesa que se hunde en Asturias en poco más de un mes.