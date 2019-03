Manifestación pacífica por el centro de Barcelona en apoyo a Can Vies

Centenares de personas, 3.500 según la policía local, participan en la manifestación de apoyo al colectivo 'okupa' que gestionaba el centro social de Can Vies de Sants, desalojado el pasado lunes, que ha partido de la plaza Universitat ante una amplia presencia de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

Varias marchas en protesta por el desalojo y el derribo parcial de Can Vies han salido de diferentes puntos de Barcelona y del área metropolitana y han confluido todas en la plaza Universitat. Desde ese lugar, los manifestantes han tomado la Ronda Universitat y después la calle Sepúlveda siguiendo un recorrido que no ha sido dado a conocer ni a los medios de comunicación ni a las autoridades, ya que se trata de una marcha no autorizada.

La mayoría de los participantes en la manifestación han llegado al centro de Barcelona desde el propio centro social de Can Vies, donde en la mañana de este sábado, varios centenares de personas han iniciado los trabajos de reconstrucción del edificio, después de que una parte fuera derruido tras el desalojo.