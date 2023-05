Los vecinos de Campo Lameiro, Pontevedra, viven atemorizados por una manada de perros. Se trata de una veintena de animales que viven a sus anchas en esta localidad gallega. Los habitantes del municipio advierten de que ya han atacado al ganado de algunas granjas y temen que puedan hacerlo con ellos.

Los perros tienen dueño, pero los vecinos dicen que no se ocupa de ellos. Estos canes campan a sus anchas por Campo Lameiro, van sueltos por los caminos y se cuelan en los jardines de las casas. "Mi hija tiene miedo. Cada vez que llega de trabajar de noche, no sabe por dónde le van a salir", explica Ana, una de las afectadas. Una cámara de vigilancia, que Ana se ha visto obligada a instalar para controlar la entrada de esta manada en su propiedad, ha tomado imágenes de la manada, que se pueden ver en el video que ilustra la noticia.

Los perros viven en una finca, pero solo a ratos. La mayor parte del día pasean libremente y ya han matado a varios animales, el último, el cordero de José. "Están esperando a que pasen unos niños en bici y les ataquen", advierte este vecino. Además de miedo por la presencia de estos perros, en esta aldea hay una gran preocupación por su estado de salud: se desconoce si reciben cuidados veterinarios, si están desparasitados o si tienen vacunas elementales como la de la rabia.

Los vecinos están desesperados y dicen que esta situación viene de años atrás, y ya no saben a qué Administración dirigirse para que se tomen medidas en el asunto. "Cada vez los ataques son más y el miedo aumenta", asegura Juan, otro vecino afectado. Desde el Concello aseguran que están haciendo todo lo posible. Carlos Costa, alcalde de Campo Lameiro, ha sostenido que lo que hicieron es "tratar de arreglar entre todas las Administraciones". "El Concello no tiene margen de maniobra porque somos un ayuntamiento pequeño y no tenemos medios". Mientras no llega una solución, a los vecinos solo les queda vivir con el miedo a que los perros ataquen a alguna persona.