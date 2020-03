Mamen Mendizábal tardó un segundo, el que se tarda en dar el “sí, quiero”, en sumarse a Mujeres Encadenadas. Periodista, presentadora de Más Vale Tarde, es el primer eslabón de una cadena que nace con la vista puesta en el próximo 8 de marzo.

'Claro que existen los techos de cristal. Basta con observar quiénes componen las grandes directivas y consejos de administración de las empresas'

Consciente del momento, afirma rotunda que la celebración de un día así es y seguirá siendo necesario "mientras haya desigualdades en todos los campos, desde el salarial al vital y, sobre todo, en nuestras cabezas". Mendizábal es mujer de respuesta rápida y contundente, de las que no titubean cuando se les pregunta.

- ¿Qué es una feminazi?

Un insulto chorra.

- ¿Y las gafas moradas?

Yo nací con ellas puestas ya que mis padres me educaron en igualdad.

- ¿Existe el techo de cristal?

Claro que existe, y basta con observar quiénes componen las grandes directivas y consejos de administración de las empresas, aunque luego, donde toca remangarse, estén las mujeres.

- ¿Y dónde están los hombres en esta revolución?

Bueno, yo creo que les tenemos un poco despistados, pero se les pasará. Tienen que entender que no les estamos robando un espacio, que sólo queremos compartirlo, y que les necesitamos siendo cómplices en esta lucha. De hecho, yo soy como soy por mi padre.

- ¿Y tu madre?

Es la que me enseñó, como gran lección de vida, que debía tener una habitación propia, una independencia vital y económica. No nos va a hacer libres una clase de costura, sino de matemáticas o filosofía o filología, y me cuesta entender que haya mujeres que piensen que cosiendo vamos a conseguir alguna meta, salvo porque hayamos elegido ser modistas o costureras. A veces parece que algunas se ponen las gafas moradas, pero al revés… En realidad, ni siquiera sé de qué color serían esas gafas.

'Los hombres tienen que entender que no les estamos robando un espacio, que sólo queremos compartirlo'

¿Y si tuvieras que nombrar a tres mujeres que te hayan marcado por su trayectoria profesional quiénes serían?

Pues sin duda, una sería Miren Etxezarreta, catedrática de Economía Aplicada que se hizo economista para entender cómo esta sociedad divide a la gente entre ricos y pobres; otra, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, que lucha contra la brecha de género a través de las carreras tecnológicas e ingenierías. Y la tercera, una recién premiada en el campo de la investigación, la científica Ángela Nieto, miembro del comité de expertos de Constantes y Vitales, que ha volcado sus conocimientos en investigar vías para combatir el cáncer y la formación de metástasis. Una innovadora y un ejemplo, por su gran compromiso y dedicación, a la que el resto deberíamos seguir muy de cerca.