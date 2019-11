Mamen Mendizábal quiso responder a las indignantes palabras de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio, quien "pondría como asignatura, en vez de feminismo, costura. Empodera mucho coser un botón". La respuesta de la periodista, tajante: "No empodera coser un botón".

"Eso no empodera. Mi abuela me enseñó a mí a coser un botón, ella era costurera; pero lo que empodera es lo que hizo mi abuela con mi madre, que es darle estudios. Y mi madre conmigo, que es hacerme libre y tener un sueldo que a uno le dé libertad. No empodera coser un botón", sentenció antes de zanjar el tema con un claro pensamiento: "Yo creo que esta gente está de coña".

El durísimo ataque contra el feminismo de esta diputada no se quedó ahí, y llegó a definirlo como un "cáncer" empleando términos como "lesboterrorismo". Y por si fuera poco, ha asegurado que, lo que hasta ahora ha hecho el feminismo ante los "asesinatos y maltratos a mujeres, es utilizar "dinero público para no hacer nada".

La oposición reprocha a PP y Cs que se pongan de perfil

Sobre estas palabras se pronunciaron los socios de Gobierno de Vox. Desde el PP, Ayuso considera que los comentarios de Rubio no resuelven nada y destaca que "era un debate innecesario": "No va a resolver los problemas que tenemos los españoles". Y las palabras de Vox tampoco las comparten desde Ciudadanos, que defiende que "en vez de dar pasos hacía atrás tenemos que dar pasos al futuro".

Pero la posición de ambos partidos es de cómplice para Más Madrid y Unidas Podemos. Pablo Perpinyà, del partido de Errejón, piensa que "lo más grave de todo es que no viéramos el mismo día a PP y a Ciudadanos defendiendo los derechos de las mujeres con los demócratas". Isa Serra, por su parte, piensa que "les dan aire y creo que les hacen un flaco favor a los madrileños".