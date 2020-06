La fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena, ha presentado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, la campaña 'Esto no es conciliar', que ya han firmado más de 191.000 personas, y las medidas a medio plazo para avanzar en una conciliación real, como el Pacto de Estado por la Conciliación, con el consenso de partidos, empresas y familias.

El colectivo, que aglutina a más de 850.000 mujeres de toda España, considera urgente declarar la obligatoriedad del teletrabajo hasta que la situación vuelva a la normalidad (campamentos públicos, vuelta la cole, escuelas infantiles…) para garantizar el cuidado de los menores.

Malasmadres también pide facilitar la adaptación de jornada y la reducción de la misma sin pérdida salarial, siendo el Estado el que asuma el coste, y evitando acudir a la vía judicial para hacer valer este derecho.

La asociación apuesta por establecer una ayuda retributiva para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar cuando ni el teletrabajo ni la adaptación o reducción de jornada son posibles.

"Nosotras, las madres, seguimos en fase 0 mientras toda la sociedad avanza", ha denunciado Laura Baena, que ha alertado sobre la gran cantidad de madres que están acogiéndose a una excedencia sin sueldo para poder atender a sus hijos e hijas. El temor de la Asociación Yo No Renuncio es que la pandemia traiga una renuncia masiva de mujeres al mercado laboral.

Pacto de Estado por la Conciliación

Además, Laura Baena ha expuesto a la ministra todo el trabajo y los estudios sociológicos realizados por la Asociación Yo No Renuncio desde hace cuatro años. Baena ha destacado las cinco medidas que el Club considera fundamentales para garantizar la conciliación real en España, pero todas ellas deben impulsarse bajo el paraguas de un Pacto de Estado por la Conciliación, consensuado con los partidos, las empresas, sindicatos y las familias.

Laura Baena ha alertado a la ministra de que 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional cuando son madres (Estudio Somos Equipo de la Asociación Yo No Renuncio) y la tasa de natalidad ha caído un 30% en la última década (INE). "Con estos datos, el Gobierno y la sociedad tienen que darse cuenta de que actuar es urgente", asegura Baena.

Las cinco medidas que pide la Asociación Yo No Renuncio:

fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria. Permisos igualitarios e intransferibles de maternidad y paternidad pagados al 100%.

e intransferibles de maternidad y paternidad pagados al 100%. Incentivar la igualdad en los puestos de responsabilidad de las empresas con el objetivo de lograr el 50-50.

de las empresas con el objetivo de lograr el 50-50. Transmitir valores de igualdad y corresponsabilidad desde las escuelas y centros de educación públicos.

desde las escuelas y centros de educación públicos. Incluir los principios de la corresponsabilidad en los planes de igualdad de las empresas.

Testimonios que llegan al Club de Malasmadres

El Club de Malasmadres, a través de sus redes sociales, recibe todos los días miles de casos de mujeres en situaciones extremas.

Inés es madre de dos niños de 5 y 2 años que necesitan atención constante. Su pareja, informático, mantiene el teletrabajo pero ella se ha visto obligada a reincorporarse. Los dos saben que teletrabajar con dos niños tan pequeños "es literalmente imposible". Ella ha decidido pedir una excedencia de dos meses, sin sueldo. "He renunciado porque si no mi pareja tampoco podría trabajar y su sueldo, ahora mismo, es mayor que el mío", explica Inés, teleoperadora.

"Vivimos en una ciudad sin familia. Mi marido no puede teletrabajar y a mi no me dan la opción aunque podría hacerlo perfectamente. El lunes tendré que cogerme la baja voluntaria para atender a mi hijo de 4 años". Es el testimonio de otra mujer, anónima, en las redes de Malasmadres.