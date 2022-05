Un niño de tan solo 13 años ha pasado cinco días ingresado en la UCI tras recibir una brutal paliza presuntamente a manos de su padre, que le causó tres fracturas en el cráneo y varias lesiones que le han dejado prácticamente sin poder hablar.

"A mi hijo le ha destrozado la vida", denuncia la madre del menor, que cuenta que la agresión comenzó porque el pequeño no quería ducharse: "Porque no le hacía caso, que el móvil, que lo mandaba a duchar y no le hacía caso y tuvieron una trifulca", explica. "Mi hijo termina con el cráneo destrozado", relata la progenitora, que indica que el niño "ha perdido el habla".

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando el pequeño se quedó a dormir en casa del padre y, según explica la madre, pasaron varias horas desde que le golpeó hasta que lo llevó al hospital. Él le contó que solo le dio un empujón y que el niño se golpeó con una madera, pero las lesiones son muy graves y así consta en la denuncia, que recoge cómo tras realizarle un TAC, los sanitarios observaron que "tenía tres fracturas de cráneo y estaba a punto de entrar en coma".

Los padres del niño están separados desde hace más de 10 años y el hombre ya había cumplido condena por un delito de malos tratos contra la mujer. Ahora se encuentra en prisión provisional y se le investiga como presunto autor de un delito de lesiones. No existían medidas cautelares contra él.

Entretanto, la madre de la víctima aún no puede creer lo que ha pasado y vive angustiada: "El daño que le ha hecho su padre, me lo ha dejado sin voz por un arrebato... ¿Por qué?", lamenta entre lágrimas. El pequeño ahora se encuentra en planta, con una larga rehabilitación por delante.