La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, ha hablado tras publicarse los resultados de la investigación que apuntan a que la última versión de Miguel Carcaño, en la que señala que fue su hermano Francisco Javier Delgado quien asesinó a golpes con un revólver a la joven, puede ser cierta.

A esa conclusión han llegado en la familia tras saber que detrás del crimen se esconde una estafa de más de 100.000 euros que habría llevado al hermano de Carcaño a agredirle y, a su vez, a matar a Marta del Castillo, que estaba presente en ese momento en la casa.

"Como Miguel mintió tantas veces, el juez no le daba valor a lo que estaba diciendo pero con esta documentación que se ha ido recopilando, es al 100% verdad lo que Miguel contó en su última declaración", ha explicado Casanueva, que señala que para ellos "siempre fue el sospechoso": "Cuanto menos ayudó a su hermano a deshacerse del cadáver, pero a medida que te vas enterando de las cosas, te cuadra muchísimo más que fuera él".

"¿Si fue de un golpe fortuito por qué mi hija no aparece? No aparece porque tiene cinco culatazos en la cabeza", ha señalado en una entrevista en 'Espejo Público', asegurando que esa pistola "Prosegur no te deja llevártela a casa": "Esa pistola no era de Prosegur, él sabe perfectamente de donde viene esa pistola, es una tontería que diga eso".

Además, la madre de Marta ha querido mandarle un mensaje al juez que decidirá abre diligencias con esta nueva línea de investigación: "Le pediría a este juez por favor, que todo este trabajo que no ha sido sencillo. Miguel Carcaño no lo hace como venganza, como dijo su hermano. Él se ha comido en la cárcel lo que se ha querido comer por no decir la verdad desde el primer momento".

"El ya en su madurez entiende que no fue totalmente su culpa como le dijo a la Policía. Mi culpa me la asumo yo por haber llevado a Marta a mi casa ese día, pero esa no es tu culpa, la culpa es de quien mata a mi hija", ha zanjado.

Una estafa de 100.000 euros, detrás del crimen

Una investigación ha concluido que el crimen de Marta del Castillo esconde una estafa de 100.000 euros orquestada por Miguel Carcaño y su hermano Francisco Javier Delgado. Ellos falsificaron la vida laboral y varias nominas a nombre de Carcaño para acceder a una hipoteca por ese valor, un delito que podría llevarles a la cárcel.

Tras conseguir el préstamo del BBVA, llegaron las complicaciones para pagar la letra. Carcaño compró una moto y varios objetos de valor y tras varios retrasos en el pago de la mensualidad, dejó de pagar la de enero de 2009.

Él acudió a la casa de León XIII con Marta del Castillo el día de su asesinato. Allí, le explicó a su hermano que no pudo hacer frente al pago de esa mensualidad. A partir de esa confesión se desencadenó una discusión que acabó con Francisco Javier Delgado agrediendo a Carcaño. En ese momento Marta del Castillo habría irrumpido en mitad de la discusión para defenderle y Delgado le habría propinado cinco culatazos en la cabeza hasta matarla.