Los voluntarios estafados por 'Yes We Help' relatan la pesadilla vivida: "Hubo agresiones y amenazas"

Los jóvenes han llegado emocionados después de un mes de supuesto voluntariado en Ghana. Cuatro semanas que, según han denunciado, no eran como les habían prometido en la organización 'Yes We Help'.

No les proporcionaban, han dicho, comida los fines de semana. Además, se llegaron a quedar hasta sin agua y no había proyectos humanitarios establecidos. "Los que hemos hecho han sido porque nos los hemos movido nosotros. Hemos buscado escuelas", ha explicado una voluntaria.

LaSexta ha conseguido ponerse en contacto con el responsable que ha asegurado que solo tuvieron problemas en un colegio.

"Solo ha ocurrido en un colegio y tenemos ocho, pero de ahí a que llegaban y no había proyectos, eso sí que no. Porque nosotros tenemos un proyecto de esponsorización, tenemos un proyecto de montar 'citylabs' y tenemos un proyecto de 'teaching' los cinco días a la semana", ha asegurado Yago Zarroca, fundador y responsable en Ghana de 'Yes We Help'.

Quienes han estado allí se han quejado de la desorganización y han relatado momentos de gran tensión en la residencia de Ghana. Tres hombres armados, llamados supuestamente por la organización, irrumpieron en la residencia.

"Fue muy intenso porque había gente armada, había gente que no esperábamos que estuviese y ya cuando nos siguieron hasta nuestra residencia, fue cuando ya nos dimos cuenta de que era algo más serio", ha explicado un voluntario.

"Hubo agresiones y amenazas por parte de no sabemos si funcionarios de prisiones o mercenarios pagados por este señor", ha relatado otro volunario estafado por 'Yes We Help'.

Yago Zarroca se ha defendido: "Lo que ocurrió es que hubo una actuación policial en la que les explicaron lo que no podían hacer estando en Ghana porque algunos piensan que los blancos podemos venir aquí a hacer lo nos dé la gana sin haber unas leyes".

Tras este altercado, la Embajada Española en Ghana pidió a los afectados que comunicaran cómo y dónde se encontraban para ayudarles en su retorno a España. "Es que fue todo muy caótico y sí, yo he pasado miedo esos días", ha afirmado una de las jóvenes estafadas.

A pesar de los obstáculos, han asegurado haber disfrutado de la experiencia, aunque aconsejan a los próximos grupos. "Yo les diría que no fuesen porque la embajada ha dicho que la gente que vaya allí se queda bajo su responsabilidad", ha asegurado un voluntario estafado por 'Yes We Help'.

Los voluntarios y sus familiares preparan una denuncia colectiva y esperan que no se vuelvan a repetir los hechos.