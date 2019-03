Localizan el coche de Janet Jumillas, la mujer desaparecida el miércoles en Cornellà

Janet Jumillas desapareció el pasado miércoles 13 de marzo en Cornellà, Barcelona, por motivos que aún se desconocen. Por este motivo, pese a que fuentes de los Mossos d'Esquadra temen que el caso no tenga un buen final, se mantienen todas las vías de investigación abiertas.

La mujer, madre de dos hijos, se había desplazado hasta dicha localidad para realizar unas gestiones y había quedado con un primo hermano para desayunar. Sin embargo, pese a que le escribió un mensaje en el que informaba que "enseguida acabo", desapareció.

El coche ha sido hallado en buen estado, bien aparcado y sin restos de sangre ni otras señales que puedan indicar que hubiera signos de violencia.

La familia descarta una huida voluntaria de Jumillas, pero la policía no ha podido entrar a fondo a investigar los movimientos del móvil o la cuenta bancaria porque estamos en los días en los que no se puede descartar que la fuga sea voluntaria. Lo que sí se ha averiguado es que no hay movimientos bancarios, que deberían existir en caso de fuga voluntaria.