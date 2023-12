Iago Negrón González, el joven de 19 años al que sus familiares y amigos buscaban desde el pasado miércoles y que fue visto por última vez en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha sido localizado en buen estado de salud, según ha informado su padre en redes sociales.

"Ha sido hallado en el Templo al tercer día. Está bien física y mentalmente", ha señalado David Negrón, padre del Iago, a lo que ha añadido que el joven "ha estado solo" y "ha dormido en la calle" estos días. Además, ha indicado que "ha vuelto a casa por su cuenta" y que "no ha tenido acceso a medios ni a móviles", por lo que "no tenía ni idea de lo que estaba pasando".

Así, Negrón ha dado las "gracias" a todos los que han "compartido, ayudado y se han preocupado". "Seguiremos informando en cuanto nos repongamos. Ahora os pedimos paz y descanso", ha expresado el hombre.

Tras la desaparición del joven, su padre habló en Más Vale Tarde el pasado viernes, donde contó que su hijo se dejó su teléfono móvil "en modo avión" y dentro de una caja" en la vivienda familiar. Además, según explicó, su entorno había tenido constancia de la existencia de un reto entre 'youtubers' e 'instagramers' que consiste en permanecer incomunicado durante 48 horas.

"El detalle del móvil es muy raro porque el teléfono es su conexión. Encontrarnos el móvil en una caja metido y con la contraseña cambiada... es muy raro. ¿Cómo se va a ir sin móvil?", recalcó, a lo que añadió: "No me puedo creer que nos haya hecho esto, pero es una posibilidad que manejamos; algo tan maquiavélico no lo había hecho nunca". Así, el hombre dijo que su hijo "tiene pronto, como todos los chavales de su edad", pero que nunca había desaparecido antes.