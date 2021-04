El fenómeno Love Island se estrena este domingo en Neox a las 21:00. El programa dará la oportunidad a diez solteros, diez chicos y diez chicas, de conocer gente nueva y que pueda surgir la chispa del amor durante seis semanas en una lujosa villa de Gran Canaria, aunque, ojo, porque aquellos que no consigan mantener el amor serán eliminados y "cada cierto tiempo irán entrando nuevos solteros y solteras que irán a poner la casa patas arriba", ha indicado su presentadora, Cristina Pedroche.

"Estoy muy emocionada y con muchísimas ganas de que conozcáis a mis isleños. Son absolutamente increíbles. Cinco chicas espectaculares, súper listas y divertidas y cinco chicos dispuestos a darlo todo por el amor", ha expresado Pedroche en referencia a los concursantes, aunque ha dicho estar "un poco tranquila" ante el estreno, ya que se trata de "un formato que ha sido un éxito internacionalmente y que por fin llega a España".

En lo referente al casting de los concursantes, la presentadora de Love Island ha afirmado que ha sido "brutal". "Los diez chicos elegidos son alucinantes, pero cuidado porque el amor a Love Island llega a primera vista, pero también a segunda y tercera, pueden pasar muchísimas cosas", ha señalado Cristina Pedroche, quien ha dicho que, entre otras cosas, uno de los motivos por los que estos chicos "sanos" están solteros es porque ha sido "un año complicado en el que no ha habido salidas y viajes" por el coronavirus, y algunos, como una de las concursantes, que es enfermera, "no han dejado de trabajar y no han tenido tiempo para el amor".