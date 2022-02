El joven de 25 años asesinado este fin de semana en un parque Usera, Madrid, llamó a su padre para despedirse instantes después de ser agredido con un machete. Es el trágico relato que cuenta el propio padre a los medios, aun incrédulo por lo sucedido.

"Me dio un beso, me dijo: 'Papá voy a ir a comprar algo para la cena", le dijo antes de salir a la calle, sin saber que poco después escucharía su voz por última vez. Y es que nada más ser agredido, el joven no dudó en coger el teléfono para despedirse de su padre, tal y como este recuerda: "Me llamó y me dijo... 'Papá, me mataron'. Y ya no pudo hablar más".

Según la investigación la pelea se produjo entre bandas juveniles y ya hay dos detenidos, con los que aún se baraja el grado de participación. Pero esta no fue la única agresión mortal que se produjo en la capital en lo que ha sido un fin de semana negro.

Una hora antes del crimen de Usera, en una calle céntrica de Madrid a las puertas de una discoteca, Jaime, de tan solo 15 años, era apuñado. La Policía ya analiza las grabaciones de la cámara de seguridad del local para tratar de identificar a los implicados.

En la grabación se ve cómo aparecen dos grupos corriendo. Y, a continuación, ya se ve cómo hay una persona que está herida de gravedad. Jaime acabó muriendo tras recibir la puñalada en el pecho durante lo que se investiga también como una reyerta entre bandas juveniles. Según fuentes policiales, la víctima sí tendría un vínculo con alguna de estas bandas.

Estos crímenes han provocado cierta agitación, y mientras los sindicatos policiales se muestran preocupados por la facilidad que tienen estas bandas para hacerse con armas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, mantiene que es una ciudad segura.

"Madrid es una ciudad segura, eso que quede claro. Esto también nos tiene que hacer estar vigilante ante cualquier fenómeno delictivo que pueda afectar a la seguridad", ha defendido Almeida, al tiempo que ha mostrado su "compromiso total y absoluto" para la lucha, en este caso, contra las bandas juveniles. Es por ello que ha pedido una reunión con la delegada del Gobierno para abordar los sucesos ocurridos durante el fin de semana.