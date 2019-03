Las limpiadoras de una subcontrata del Ministerio de Defensa en huelga para exigir su salario

Las trabajadoras, que no cobran desde hace tres meses, llevan más de siete semanas en huelga indefinida. Ahora, en un último esfuerzo quieren dar visibilidad a su denuncia entre pancartas y sillas plegables. "Nosotras queremos nuestro sueldo trabajado, no pedimos nada que no hayamos trabajado" afirma Pilar una de las limpiadoras.

Como ellas, hay más de 2000 personas afectadas en todo el estado. "Desde el primer mes hubo retrasos en los pagos, falta de material, esto ya se veía venir", asegura con resignación uno de los miembros del sindicato de trabajadores gallegos.

El Ministerio de Defensa asegura haber hecho los pagos correspondientes a la empresa concesionaria, pero las trabajadoras no han recibido un céntimo desde agosto. No entienden donde están esos 750.000€ de dinero público.

Muchos de ellos aseguran que pasaran acampando la Navidad si es necesario, porque la huelga es indefenida.