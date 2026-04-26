'Les Juntes', la cooperativa que se dedica a recuperar pisos de fondos buitre: "Gracias a ellos tenemos viviendas dignas"

Los detalles En el barrio de La Florida, en L'Hospitalet de Llobregat, 50 vecinos han dado forma a una idea que pone una solución creativa a la crisis habitacional. Muchos estaban en procesos de desahucio.

En el barrio de La Florida, en L'Hospitalet de Llobregat, los vecinos enfrentan problemas de vivienda y desahucios. En respuesta, 50 residentes han formado la cooperativa 'Les Juntes', que busca soluciones a la crisis habitacional en España. Esta organización adquiere propiedades de fondos de inversión y las convierte en viviendas cooperativas, permitiendo a los residentes mantener sus hogares. Hasta ahora, 30 personas han recuperado sus casas gracias a esta iniciativa, pagando entre 30.000 y 60.000 euros por piso mediante créditos y donaciones. A pesar de los desafíos, como las reformas necesarias y los desahucios, 'Les Juntes' sigue ayudando a quienes lo necesitan.

Se han cansado de vivir entre andamios. En pisos que, literalmente, se les caen encima. Además, les quieren echar de sus casa. Esa es la situación que se encuentran muchos vecinos de La Florida, en L'Hospitalet de Llobregat. En el barrio más densamente poblado de toda Europa. En un lugar en el que 50 vecinos, muchos en procesos de desahucio, han creado 'Les Juntes'.

¿Y qué es 'Les Juntes'? Una cooperativa que da una solución creativa a la crisis habitacional. Al cada vez más grande problema de vivienda que hay en España. Porque se dedican a recuperar pisos de fondos buitre. De fondos de inversión. De quienes quieren echar de sus casas a los que allí viven.

"Nuestra labor consiste en rescatar pisos del mercado especulativo adquiriéndolos, cooperativizando su uso y comunalizando la propiedad", explica Francisco Rubio, socio fundador de 'Les Juntes'.

Y continúa: "En algunos de los pisos vivían socias y ya se habían iniciado los procesos de lanzamiento. Se ha conseguido detener en el momento en que hemos podido demostrar que teníamos la propiedad de las viviendas".

Ya son 30 personas las que han recuperado sus casas, después de que la cooperativa pagase entre 30.000 y 60.000 euros por piso con créditos y donaciones que pagarán en cuotas mensuales.

Es, por ejemplo, el caso de Maika, cooperativista desde enero: "El piso no llega a los 40 metros cuadrados. Tiene tres habitaciones. Mira dónde está el armario... Esto está por arreglar. Hay humedades".

"Tenemos una cuota de 450 euros al mes. Las reformas las vamos haciendo con el dinero que nos sobra, pero últimamente prácticamente no sobra nada porque hay muchos desahucios".

El último de ellos, el de una vecina y sus tres hijos pequeños que se han quedado en la calle, a pesar de que 'Les Juntes' ya había iniciado los trámites para adquirir su vivienda.

Porque están ayudando a quienes se enfrentan al problema de la vivienda, como cuenta Nerea Lozano, cooperativista: "Este piso está reformado. Era de un fondo buitre que la cooperativa ha comprado. Gracias a 'Les Juntes' tenemos viviendas dignas, no gracias a nadie más".

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