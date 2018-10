Les abordó, les persiguió y llamó a la Policía porque su canguro era negro: la inexplicable actitud racista de una mujer en EEUU

Un canguro negro con los dos niños blancos a los que cuida va a un supermercado en Atlanta, pero eso es algo que a una mujer parece no encajarle y por ello le increpa primero para después seguirles con el coche.

Durante una hora les va persiguiendo creyéndose salvadora, pero lo que sucede en realidad es que se está dejando llevar por sus prejuicios racistas. Va más allá y llama a la Policía.

"Estaba en el supermercado, sí. Y llevo dos niños, soy su canguro", respondía el hombre a los agentes antes de contar cómo la mujer le pregunta si los niños están bien: "Ella me dice, ¿están los niños bien?. ¿Por qué no van a estar bien? No están gritando ni están intentando escapar".

La escena terminó con unos niños fuera del coche asustados sin saber qué pasaba y con llamada de la Policía a unos padres a los que el color de piel no les hizo dudar a la hora de buscar a un canguro.