La lección viral de una niña de 12 años sobre sexismo y paternalismo

Julianne Speyer acudió a un desfile por las calles de Chesterland (Ohio) y no le gustó nada la forma en la que el animador presentó a los boy scouts y las girl scouts. Su reacción fue escribir una carta de protesta al periódico local.

"Mi nombre es Julianne Speyer. Tengo 12 años y me gustaría informaros de lo ofendida y disgustada que estoy con los comentarios del locutor en el desfile del 4 de julio. El hombre calificó a los Boy Scouts como 'los futuros líderes de América' y dijo que las Girl Scouts 'solo estaban pasándolo bien'. Encuentro este comentario muy sexista y paternalista. Me gustaría que me ayudaran a que otras personas sepan que estas cosas pasan demasiadas veces y lo malas que son. Siento que es un insulto a las niñas y a las mujeres de cualquier edad. Este tipo de cosas suceden demasiado a menudo y no están bien en absoluto. Siempre me han enseñado que si algo es injusto, cámbialo. Esta carta es la forma con la que estoy haciendo un cambio. Gracias por atenderme y espero que puedan ayudarme".

La carta ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, donde muchos han alabado a Julianne: "Esta joven mujer prueba que es una futura líder de América" o "Lidera el camino, joven señorita! son algunos de los múltiples comentarios.