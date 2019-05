Graba a un cocodrilo intentando 'llamar' al timbre de su casa

Karen Alfano, cuya residencia se encuentra en Myrtle Beach, Carolina del Sur, grabó el momento en el que un caimán de dos metros se acercaba y acechaba la puerta de su casa.

En el vídeo, podemos escuchar a Karen decir: "Dios mio, ¿te lo puedes creer? Es increíble", mientras el animal se levantaba sobre sus patas traseras para intentar llegar al timbre.

Sus vecinos estaban aterrorizados, pero ella repetía estar emocionada con la aparición del reptil. Según comentó a ABC11, "fue lo más genial que le podría pasar a cualquiera".

Según The Sun, después de dañar el porche de Alfano y dejar varios arañazos en la puerta, las autoridades retiraron al cocodrilo y lo liberaron en una zona natural. El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur también se pronunció, y le pidió a los vecinos que no llamaran si aparecía otro animal similar pero menor de 'cinco pies', ya que estos no presentan una amenaza para los humanos.