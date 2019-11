Dos familias viven en los cinco metros cuadrados que se pueden ver en el vídeo y un centenar comparten letrina. Es Moria, un campo de migrantes ideado para 3.000 personas en el que viven 15.000. El Gobierno griego dice quiere acabar con el hacinamiento aquí y en otros campos en las islas del Mar Egeo. Su solución: la construcción de lo que ha llamado "centros cerrados".

Christos Christou, presidente internacional de Médicos sin Fronteras ha manifestado que "no se pueden cerrar los centros de acogida para abrir lo que fácilmente pueden ser prisiones". Para las ONG, se trata de cárceles potenciales ya que los migrantes estarán encerrados hasta que se les conceda el asilo o sean deportados.

Reforzarán las fronteras con 1.200 agentes

El Gobierno conservador heleno pretende que esto sea un aviso a navegantes, ya que la ruta griega vuelve a ser la más habitual para llegar a Europa. Por eso, reforzarán con 1.200 agentes sus fronteras.

"El control de las fronteras se debe ejercer respetando los derechos humanos"

"Los Estados tienen la responsabilidad de proteger sus fronteras, pero ese control de fronteras se debe ejercer respetando los derechos humanos", ha afirmado María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España.

Grecia planea deportar a 1.000 personas

Las nuevas medidas también afectarán a ONG como la que aparece en el vídeo, 'Rowing Together'. Ofrecen asistencia ginecológica a unas 40 mujeres al día en una pequeña sala. Una vez sus pacientes sean trasladados, no saben si podrán seguir tratándolas.

"Nos gustaría poder marcharnos porque no hiciese falta este servicio. El problema es marcharse porque la gente no pueda acceder a este servicio y no se les proponga otro", ha expresado Isabel Rueda, coordinadora en terreno de 'Rowing Together'.

Y hay más anuncios que preocupan: en los próximos 12 meses, Grecia planea deportar a 10.000 personas.