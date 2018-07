Las cifras de la sanidad pública en vacaciones: sólo uno de cada 10 sanitarios tiene sustituto en verano

El Hospital Universitario de Granada está de vacaciones, y según los sindicatos están teniendo de media unos 500 pacientes al día. En algunos casos hay hasta 72 horas de espera para conseguir habitación y cama.

Una situación que se repite de forma sistemática en toda España durante los meses de vacaciones. Según el sindicato CSIF, en total este verano contarán con casi 11.000 camas menos y también con menos profesionales.

"Solamente se van a cubrir el 10% de las vacaciones del personal que está al servicio de las instituciones sanitarias de nuestro país", denuncia Miguel Iborra, presidente nacional del CSIF. En el Hospital 12 de Octubre, los sindicatos denuncian que ya han cerrado un 30% de sus camas y en agosto la situación se va a agravar.

"Se van a cerrar 588 camas en la residencia general y en materno infantil en un hospital en la segunda quincena de agosto en un hospital que tiene unas 1.200 camas", asegura José Povedano, delegado CSIF Hospital 12 de Octubre.

Pasillos y habitaciones vacías como la del hospital Universitario de Salamanca que ha cerrado este verano 104 camas.

"No hay personal para atender esas camas, no están las habitaciones preparadas en condiciones, lo que genera un desconcierto en el ciudadano y en el profesional", asegura Federico Martín, delegado sindical del CSIF. Para que esto no se repita cada verano los sindicatos piden un pacto de Estado por la sanidad.