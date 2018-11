Las autoridades guardan silencio ante las aberraciones sanitarias que denunció Chicote en fiestas populares

Feria de San Lorenzo, centro de Madrid: Chicote nos enseña que en los puestos, además de comida, venden peligros sanitarios como cocinar con huevos frescos o no mantener el pescado en frío.

El responsable de controlar esto es el Ayuntamiento de Madrid y su reacción al programa es el silencio. No hablan a cámara aunque aseguran que van a imponer sanciones graves.

En la Romería Vikinga de Catoira, en Pontevedra, más de lo mismo. El alcalde dice que la competencia es de la Xunta y la Xunta no quiere hablar: "Nosotros no podemos retirar ningún producto porque no tenemos competencia ni autoridad para eso".

Tampoco el Ayuntamiento de Huelva quiere dar explicaciones por lo que vio Chicote en las Fiestas Colombinas. Lo más preocupante de todo es que los puestos dicen que pasan todas las inspecciones sanitarias. Ninguna autoridad competente ha querido defenderse.

Paquetes de lomo inflados como globos: el tremendo 'zasca' de Chicote al dueño de un puesto de bocadillos en la calle

Alberto Chicote para con un técnico de seguridad alimentaria en un típico puesto de bocadillos en Catoira. El chef se percata de que hay cinta de lomo expuesta al sol y con el envase hinchado. El dueño del puesto lo justifica asegurando que son cosas del calor y que no puede luchar contra él. La respuesta del conductor de ¿Te lo vas a comer? no tarda en llegar.

Lo has visto mil veces y nunca te ha preocupado: el peligro de vender bollería en la calle y a más de 30 grados

Alberto Chicote echa un vistazo en ¿Te lo vas a comer? a un puesto en Catoira que vende bollos, bizcochos, tartas... todo a temperatura ambiente. La encargada del negocio familiar que lleva más de 30 años funcionando por toda España asegura que nunca han tenido ningún problema con Sanidad a pesar de que sus productos están todo el día al sol.

Calamares en un cubo de basura y tortillas sin huevina: los límites que rebasó esta caseta para recibir el toque de Sanidad

Alberto Chicote y el cocinero Fedor Quijada son testigos en ¿Te lo vas a comer? de la infracción de uno de los puestos de comida de las fiestas de San Lorenzo en Madrid. Allí se están friendo huevos y se vende tortilla de patatas a pesar de estar prohibido. La inspección de Sanidad le ha dado un toque a la caseta pero aun así, sigue adelante con su negocio. No es la única infracción que comete.