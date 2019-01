Asociaciones de guardias civiles proponen que los agentes de reserva se dediquen a la lucha contra la violencia machista

Rocío asegura que su pesadilla está a punto de comenzar. Su expareja y exmaltratador sale de la cárcel después de 11 años, y ella dice que se siente desprotegida: "He pedido que le pongan una pulsera electrónica y no me lo conceden, y la verdad es que yo tengo miedo de que venga y me mate ". No sería la primera vez que teme por su vida: la llegó a amenazar con un cuchillo y quemó la vivienda que compartían, poniendo en peligro la vida de toda la comunidad.

"A mí, la Guardia Civil me dice que me va a proteger, pero ellos están en su cuartel y yo tengo que hacer mi vida. Entonces me siento desprotegida", ha concluido. Sindicatos de la Guardia Civil piden que se refuercen la unidades contra la violencia de género con personal de reserva que pidan volver a la actividad, una propuesta con la que calculan que se sumarían 500 agentes más.

"Tenemos falta de recursos humanos para atender estas necesidades, por lo que hemos propuesto desde la asociación que este personal que está en la reserva se ocupe en estas oficinas dándole una formación adecuada respecto a esta cuestión", ha asegurado el portavoz de AUGC. Las asociaciones de mujeres también reclaman lo mismo, quieren sentirse protegidas y que los matratadores estén totalmente controlados.

"Es necesario aumentar el ratio, estamos hablando de que cada policía tiene asignadas a más de 50 mujeres para su profesión y entendemos que es imposible", ha asegurado Francisca guisado, portavoz de 'Plataforma 7-N'. De momento es solo una propuesta que ha llegado Interior, que ha destinado 100 millones de euros para incentivar estos reingresos.