Una mujer del distrito pontevedrés de Campolongo ha denunciado el lanzamiento de una piedra mientras paseaba a su perro durante el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus.

En un vídeo publicado por la prensa local, la mujer muestra la piedra, de un tamaño considerable que, de haberle impactado, le hubiera producido graves daños. "Cuando he pasado me ha caído una piedra a los pies. He flipado porque no entendía cómo me caía una piedra si no había nadie", asegura.

La víctima se encontraba paseando a su mascota en un parque de la zona y sospecha que el lanzamiento se produjo desde lo alto de un balcón cercano. "Al principio me quedé bloqueada, después ya reaccioné y lo primero que hice fue llamar a la Policía para comentar lo que me había pasado", ha señalado.

"A todos los vecinos y a toda la gente que esté por Campolongo, por favor, que estén atentos y que tengan cuidado", ha advertido, al tiempo que ha apuntado que ya ha interpuesto la denuncia pertinente.

"Yo sé mas o menos quién puede haber sido, pido a los vecinos que compartan estas cosas con la Policía, porque esto es un peligro", han zanjado.

No es la primera vez que se producen incidentes desde los balcones durante el estado de alarma por coronavirus y es que muchos vecinos han increpado a personas que pasean por la calle pese a tener derecho a hacerlo. Es el caso de las personas con diversidad funcional, que a menudo han sido increpadas por salir a la calle con sus monitores, una salida esencial para ellos.