La primera víctima del violador de Martorell: "A mí casi me mata, no me pudo violar pero me dio una paliza"

Montse fue agredida hace 17 años por Tomás Pardo Caro, el violador de Martorell al que hoy se ha juzgado por violar y apuñalar a una mujer durante un permiso penitenciario. Confiesa que ha pasado miedo al volver a verlo, pero "la rabia" y "la impotencia" le mueven. No entiende cómo la Justicia permitió que su agresor saliera de la cárcel.

"La Junta de Tratamiento denegó 13 veces su salida de prisión, ¿cómo puede la Audiencia Provincial presionar para que se le conceda el permiso?", ha señalado indignada ante los medios de comunicación. Tras ella, a la que Tomás Caro no pudo violar pero si propinar una brutal paliza, otras dos mujeres han denunciado ser víctimas del violador.

"A mí no me pudo violar pero me dio una paliza, casi me mata. Con Lucía, la segunda víctima, fue terrible. La última víctima está destrozada", ha añadido Montse, al tiempo que pide medidas urgentes al sistema judicial y penitenciario. "No pueden morir más mujeres".

"El 70% de violadores son reincidentes. Esto es real y la Justicia tiene que hacer su trabajo y buscar soluciones. Se tienen que responsabilizar", insiste Montse, que culpa al sistema de fallar a las mujeres.

Tomás Pardo Caro se sentaba hoy de nuevo en el banquillo por secuestrar a una mujer en la calle, violarla y apuñalarla antes de tirarla por un barranco. Esto ocurrió durante un permiso penitenciario tras ser condenado a 26 años de prisión.

Durante la vista, ha reconocido los hechos y se ha llegado a un pacto de conformidad. Se enfrentaba a 70 años de cárcel.