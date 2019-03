LE DIJERON QUE NO VOLVERÍA A ANDAR

Quería demostrar que no hay límites, que los límites te los pones tú. A Colin le dijeron que tras quemarse las piernas en un accidente no podría volver a caminar y no sólo lo ha logrado sino que se acaba de convertir en el primer hombre en cruzar la Antártida sólo, sin ninguna ayuda. Ha tardado 54 días.