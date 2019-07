Enamorada a sus 61 años, Mari Carmen creyó que Eric, como así se hacía llamar su supuesto novio, sentía lo mismo que ella, que era el amor de su vida y que si le ayudaba económicamente era porque él la amaba. "Me enamoré como una quinceañera", ha reconocido a laSexta.

Asegura que la soledad le hizo meterse en aplicaciones de contactos y explica que se sentía bien hablando con él: "las cosas que hablábamos a mí me llenaban mucho".

Mari Carmen ha contado a laSexta que Eric le dijo que era marino mercante de Canadá y que le mandaba fotos. Le empezó a pedir dinero asegurando que tenía problemas con piratas somalíes, mentiras que han hecho que Mari Carmen llegase a pedir un préstamo de hasta 10.000 euros, ya que no pensaba que le fuera a engañar. Incluso llegó a quitarle dinero a su madre: "me arrepiento y estaré arrepentida toda la vida".

Su historia de amor se basaba en transferencias bancarias que no iban a nombre de Eric y en conversaciones y mails en los que él le aseguraba su amor a la vez que dejaba ver su interés económico: "te agradezco mucho por venir a mi vida y juro con mi vida amarte para siempre. Significas mucho para mí y te digo que siempre seré fiel. Soy muy romántico, y espero que te guste esto. Cariño, ¿cuánto es tu salario al mes?".

Mari Carmen y el supuesto novio nunca hablaron por teléfono ni se vieron cara a cara. Lo que sí que le llego a decir Eric, según Mari Carmen, es que este iba a vender todas sus pertenencias en Canadá para venir y casarse con ella.

Ella afirma que no fue consciente de lo que estaba pasando: "yo me enamoré, simplemente me enamoré", y eso es por lo que ya ha puesto tres denuncias ante a Policía.