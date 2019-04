La mujer de Sagunto que quedó atrapada en su coche por el agua: "No había señalización, vallas ni precinto"

24 horas después de que se produjera la escena en la que estuvo atrapada con su coche en un paso inferior de Sagunto, Mizaris ha vuelto a la escena que le ha hecho' famosa'. Ya no queda agua, pero horas antes la imagen era muy distinta.

"No había señalización, no había vallas, no había precinto... eso se puso después de que me rescataran", cuenta la víctima. Mizaris se adentró con su coche en la zona inundada pensando que podría atravesarla, pero el agua acumulada hizo que perdiera el control del vehículo y que tuviera que improvisar una salida. El coche empezaba a hundirse con ella dentro.

"Me dijeron que no saliera del coche, pero se estaba llenando de agua. Lo que hice fue bajar la ventanilla y tirarme al agua", relata. Asegura que no había ninguna valla ni ningún cartel que prohibiera el acceso y dice que discutirá con su abogado la posibilidad de denunciar al ayuntamiento de sagunto.

En Valencia, el oleaje se ha tragado parte de la playa de El Saler y al agua del mar ha llegado a las puertas de las viviendas. Cada vez que hay un fuerte temporal, los vecinos miran con miedo por las ventanas. Exigen la construcción de un muro de contención.

Los alumnos de un colegio valenciano han podido regresar a clase después de que tuvieran que salir corriendo de los barracones. Las intensas lluvias volvieron a inundar una vez más las aulas portátiles. En una semana en Valencia capital ha llovido lo mismo que en los últimos diez meses.