La ministra Valerio anuncia que el barco de Open Arms atracará en un puerto español con 87 migrantes a bordo

Proactiva Open Arms rescata a 87 migrantes en el Mediterráneo y espera la asignación de un puerto seguro

El buque de Proactiva Open Arms ha recogido a 87 migrantes ante las costas de Libia. Todos hombres, ocho menores, de los que seis no están acompañados. Se dirige rumbo al norte pero no tiene todavía puerto seguro. Su intención es que España le de esa autorización aunque de momento, no está confirmado.

Más de tres años soportando continuas torturas y abusos: la trágica realidad de los migrantes rescatados por Proactiva Open Arms

Los rescatados que van a bordo están felices al ver que, al fin, se alejan de Libia. Muchos de ellos gritaron de la alegría al enterarse de que su destino era España.