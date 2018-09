La madre de Diana Quer sube al escenario de un concierto de Andy y Lucas para mostrarles su apoyo: "Ojalá tuviéramos en España muchos como ellos"

La polémica entre Andy y Lucas y la madre de Gabriel Cruz no cesa. Si el padre de Mari Luz Cortés ya les mostró su apoyo al dueto, ahora es la madre de Diana Quer la que ha querido agradecer su apoyo a los menores víctimas de terribles asesinatos.

Diana López Pinel subió al escenario del concierto de Andy y Lucas en San Sebastián de los Reyes muy emocionada porque no está "acostumbrada a hablar en público". La madre de Diana Quer aseguró que sólo quería "apoyarles porque de gente tan buena y con un corazón tan grande sólo pueden surgir este tipo de iniciativas".

La madre de Diana Quer ha finalizado su discurso con unas emotivas palabras: "Ojala en España tuviéramos muchos Andy y Lucas porque los necesitamos". Por su parte el dúo se ha disculpado con la madre del pequeño Gabriel aunque no sin una pulla: "No hubiera estado mal que se hubiera hecho en privado, pero, no pasa nada, la culpa es de Andy y Lucas".