La lucha del colectivo trans por lograr leyes estatales que reconozcan la igualdad no cesa: "Nos consideran incongruentes"

En este 2018, muy enfocado el 40 Aniversario del orgullo, el camino hacia la igualdad continúa. El primer paso fue la eliminación, por parte de la Organización de la Salud, de la lista de enfermedades mentales la transexualidad.

Fue un avance, pero las personas transexuales matizan que ahora se les considera "incongruentes", así lo explica Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM.

Mientras, continúa la batalla por dos leyes estatales, la ley de igualdad y la ley trans estatal, destaca Uge Sangil, presidenta de FELGTB.

"No te llega el tratamiento hormonal, no te puedes cambiar el nombre...", destaca Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.

Entre otros derechos a recoger por ellas, el de los de los migrantes transexuales como Fabiana Castro, que tuvo que huir de su país, o la mataban. "En la mayoría de las ocasiones te asesinan", cuenta.

También los derechos de los menores transexuales, ahora no amparados por ninguna legislación. A Gabriel le negaron en el registro de Calatayud su cambio de nombre. "En el auto pone que no puedo porque es inequívocamente masculino", cuenta él.

La igualdad sigue sin llegar, pero al menos este es un año de mayor visibilidad. Ángela Ponce, miss España, dijo en laSexta Noche que era un orgullo "cumplir con todo un sueño". Ella es la primera mujer transexual en llegar a miss España y va camino de miss Universo.

Alba Palacios es la primer mujer transexual en el mundo del fútbol profesional: "No me creí cuando me dijeron que ya podía ser Alba Palacios y jugar como Alba Palacios."

El último pequeño empujón, el del ministerio de Justicia recomendando a los registros civiles que faciliten el cambio de nombre a menores transexuales.

"Lo apoyo, es una gran noticia, pero si un juez se ciñe a la ley tiene que haber una ley que nos defienda", asegura Gabriel. Todo conquistas por las que personas como por ejemplo él están ahora más cerca de transitar hacia una igualdad real.