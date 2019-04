'La intocable' de Murcia: "Están organizando una historia contra mí y no tengo nada que ocultar, no he cometido ninguna agresión"

Lucía, conocida como 'la intocable', ha abandonado el juzgado acusada de un delito de incitación al odio por una agresión producida en Churra, Murcia.

La joven ya era conocida, en este caso por ser la víctima de otra agresión. Una docena de jóvenes presuntamente vinculados con la extrema izquierda la lincharon a las puertas de un bar.

Ella asegura que no tiene nada que ver con el episodio que se produjo en la terraza en la que resultó herida una mujer. "Sí, estoy libre. Están organizando una historia contra mí y no tengo nada que ocultar, no he cometido ninguna agresión. Y ya está", respondía a una llamada telefónica Lucía.

Lo mismo opina el portavoz de la asociación 'Lo Nuestro' que piensa que "le denunciaron a dedo". Según la policía detenido días antes por la misma agresión.

Se trata de un nuevo episodio de violencia entre grupos radicales que mantiene en alerta a Murcia. "Sí ha habido bastante tensión. Si eres de una ideología más radical te la estás jugando ", explicaba un joven murciano.

Lucía tuvo relación con la asociación 'Lo Nuestro' conocida por su vinculación a extrema derecha, aunque ahora ella quiera poner tierra de por medio.

"Ella ha intentado distanciarse de la ciudad, del ambiente, de las posibles influencias que pudiera tener", explicaba Pedro López, abogado de Lucía.

El caso queda abierto; el juez todavía tendrá que llamar a declarar a la mujer agredida.