Selena Ferreyra, de 21 años, tuvo que ver cómo su hija Francesca, de seis años, esperaba nerviosa a que llegasen los niños de su clase. Estaba todo preparado: la decoración, la tarta de cumpleaños, etc. Sin embargo, nadie apareció.

"Cuando llegó el momento de irnos y recoger las bolsitas que eran para los niños me dijo: '¡No, mamá! ¡Ya van a venir!'. Tuve que explicarle que no lo harían. Verla así me rompió el corazón", afirmó Selena a 'Infobae'.

Todavía indignada y angustiada por ese duro momento que vivió su hija, la mujer agregó: "Las madres de los niños nos discriminan por ser pobres. Yo soy ama de casa y mi marido es mecánico, mientras que ellas son mujeres de abogados, médicos y cirujanos".

Selena Ferreyra decidió compartir su historia en Facebook a través del perfil 'La Noticia Urbana'. El post comienza así: "No iba a hacer esto público, pero realmente la bronca y angustia que tengo es muy grande".

La madre entonces explica que hicieron un "gran esfuerzo" para poder organizar la fiesta de la niña. "Invitamos a bastante gente. Algunos no pudieron ir por temas de trabajo, otro no pudo porque estaba enfermo, pero lo que me dolió fue que ningún compañero de la escuela fue al cumpleaños", lamenta Selena Ferreyra. "No se imaginan la angustia que tengo. Ver que no llegaban ninguno de sus amiguitos me rompió el corazón", afirmó la madre de Francesca.

Asimismo, la mujer aclara en la publicación de Facebook que el Colegio Santa Rosa, al que acude la menor, "no tiene nada que ver con el bullying que sufrió" y agradece a aquellos que acudieron.

Tras lo ocurrido, la niña no quiso acudir al colegio y la madre pidió a la dirección del colegio que cambien de clase a su hija, a un lugar donde "no la discriminen".