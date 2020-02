Marcos Ariel Hourmann fue el primer médico condenado por eutanasia en España, hace 15 años, pero todavía lo tiene muy presente.

Explica que una paciente de 82 años llegó a urgencias con una esperanza de vida de horas, a petición de su hija le ayudó a morir. "Tras actuar como médico solo quedaba actuar con la parte humana. Ahí me solidaricé absolutamente con esa familia", explica a laSexta Noticias.

Marcos dejó escrito en el informe lo que había sucedido y el hospital lo denunció. No llegó a celebrarse un juicio porque la Fiscalía le ofreció llegar a un acuerdo: declararse culpable, aceptar una condena menor y evitar la prisión. "No se me cruzó en ningún instante esconderme. Moralmente nunca pensé que era un asesino", añade.

Se libró de la cárcel, pero su vida cambió para siempre. En este tiempo no ha dejado de luchar por la despenalización de la eutanasia. Además, desde hace un año, representa su historia a través del teatro. El objetivo, "intentar que la gente piense sobre la muerte".

Con la nueva ley de eutanasia los profesionales sanitarios estarán amparados y protegidos para ayudar a cualquier paciente a ejercer libremente su derecho a morir.