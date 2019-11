laSexta ha hablado con uno de los 302 hombres del programa voluntario de intervención por violencia machista de La Rioja. Él explica que "jamás" pensó que podría llegar a agredir a su pareja.

"Yo si sé que soy una persona que ha agredido, en teoría a la persona más importante de mi vida", relata asegurando que, pese a todo, se resiste a catalogarse "como agresor": "No sé si es un mecanismo de defensa".

En la entrevista también ha relatado que cuando veía episodios de violencia machista en televisión sentía rechazo por esas actitudes: "Indudablemente cuando ves la tele dices 'esto no va conmigo' y te repugna, te repugna lo grande y lo pequeño, el hombre que ha matado a su mujer y el hombre que sopapeado a su mujer. Jamás pensé que me podía pasar esto, jamás".

Él asegura que no era consciente de que "tenía un problema" y apunta que "la agresividad" le ha dado "muchos sinsabores en la vida": "El día de Navidad montas un pollo porque sí. Jamás piensas que tu vas a estar en estos ríos, acabas en estos ríos por no haber identificado problemas anteriores".

Asegura que gracias al programa voluntario ha conseguido salir de la espira de la violencia. Se trata de un curso de seis meses en el que "a base de hablar con el profesional referente a acciones molestas se va produciendo un cambio".

"Mi problema era que cosas que a los demás no le sientan mal, a mi me sentaban mal y reaccionaba peor", confiesa puntualizando que en su caso "ese mecanismo está desmontado del todo".

"Me ha salido muy caro, la barbaridad me ha salido muy cara, no solo a mi sino a todo mi entorno", ha zanjado.