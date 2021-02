Driss, barrendero desde hace 15 años en Marbella, ha logrado evitar el robo de un coche: no dudó en enfrentarse al ladrón y, gracias a la grabación que hizo con su móvil, la Policía pudo capturarle.

Este trabajador estaba a punto de comenzar su jornada laboral cuando le llamó la atención un hombre que merodeaba entre los coches aparcados. Su objetivo era robar en alguno de ellos, pero cuando advirtió que Driss estaba grabándole con su móvil, optó por marcharse.

"Al ver el móvil, la luz, se fue", explica Driss, que siguió al hombre por si intentaba robar en otros coches y le pilló con las manos en la masa, tal y como se aprecia en el vídeo que él mismo tomó. "¿Qué está haciendo?", inquirió al ladrón, que trató de zafarse asegurando que no hacía "nada".

"Me voy por él y me voy por él porque no tengo que pensar en el miedo ni nada", relata Driss, que se encaró con el ladrón, instándole a que arrancara el coche si, tal y como aseguraba el ahora detenido, el vehículo era suyo. Al ver que no lo hacía, Driss pidió refuerzos y, tras un tenso cara a cara, el delincuente huyó corriendo.

Driss, de origen marroquí, lleva media vida en España. Es barrendero desde 2006 y lleva una prótesis porque perdió una pierna cuando era pequeño, lo que no le impidió enfrentarse al ladrón e impedir el robo. Un gesto, asegura, que volvería a repetir. "Si lo veo otra vez voy a actuar igual", asegura este 'héroe sin capa', que ha evitado un robo en plena calle y ha conseguido la detención de un ladrón.