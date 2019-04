La Fiscalía pide seis años por estafa para Paco Sanz, 'el hombre de los 2.000 tumores'

El Ministerio Público, que pide también tres años de cárcel para la pareja de Sanz, recuerda que el fraude se mantuvo de 2010 a 2017, periodo durante el que consiguió engañar a miles de personas, entre ellos varios personajes populares, que respondieron a las peticiones de ayuda que lanzaba .

Su enfermedad "en realidad no tenía ningún riesgo vital inminente", era la entidad que realizaba el ensayo quien sufragaba el tratamiento experimental al que se sometía en EEUU y el medicamento que se le suministraba en España se le dispensaba de manera gratuita en el Hospital General Universitario de Valencia, denuncia la Fiscalía Provincial de Madrid en su escrito de acusación.

A Paco Sanz se le había diagnosticado en 2009 el síndrome de Cowden, una enfermedad rara de origen genético que se caracteriza por la aparición de una serie de tumores benignos.

Se le concedió la incapacidad absoluta para trabajar por enfermedad común con una pensión de 745,99 euros. Aprovechándose de su enfermedad, según la Fiscalía, urdió un plan que funcionó hasta 2017, cuando fue detenido.

Hizo creer que su caso era realmente mucho más grave y que la única manera de salvarse era un tratamiento experimental que no existía en España; primero creó una página web en la que exageraba los síntomas para "conmover" a posibles donantes con expresiones como "me avergüenza pedir dinero", "solo quiero seguir viviendo" o "las autoridades me ignoran".

Los fondos que recaudaron se emplearon, entre otros fines, para comprar un coche, viajes, cruceros, comidas en restaurantes, saldar préstamos, ropa y móviles.