Un juzgado de Navarra investiga al centro religioso de rehabilitación Vida Nueva por posibles delitos de torturas y trata de seres humanos

El complejo, ubicado en Cirizo, promete curar las adicciones y hasta la homosexualidad de los internos. En las denuncias, a las que ha accedido Newtral, las víctimas relatan exorcismos e incluso pruebas de virginidad.

El Juzgado Nº 4 de Pamplona ha iniciado un proceso judicial contra el centro Vida Nueva y sus responsables por diez presuntos delitos, tras denuncias de tres mujeres que sufrieron torturas allí, según Newtral. Las acusaciones incluyen detención ilegal, coacciones, torturas, trata de seres humanos, extorsión y organización criminal. Ubicado en Ciriza, Navarra, el centro, que recibe ayudas públicas, promete "curar" adicciones y homosexualidad. Las víctimas relatan encierros, exorcismos, matrimonios forzados y pruebas de virginidad. Una víctima intentó suicidarse sin recibir atención médica. El director del centro niega las acusaciones.

El Juzgado Nº 4 de Pamplona ha iniciado un procedimiento judicial contra el centro Vida Nueva y sus responsables, a los que se investiga por diez presuntos delitos tras las denuncias por torturas de tres mujeres que estuvieron internadas allí, según ha informado Newtral.

Según la investigación de Newtral, las conductas de este centro de rehabilitación cristiano que han relatado podrían ser constitutivas de los delitos de detención ilegal, coacciones, torturas por razones discriminatorias, contra la integridad moral, trata de seres humanos para la explotación laboral y lesiones graves.

También contra la dignidad de un colectivo vulnerable, extorsión, contra los derechos de los trabajadores, intrusismo profesional y organización criminal.

Ubicado en Ciriza, Navarra, el centro Vida Nueva, que recibe ayudas públicas, promete acabar con las adicciones e incluso la homosexualidad de los internos. Las víctimas han denunciado que, durante su estancia, las encerraban y aislaban para "curar" su rebeldía, e incluso han relatado exorcismos.

"Me decían que no podía llevar nada de ropa tentadora porque podía imaginarme el daño que le hacía un hombre, que podía hacerlo caer en la tentación", ha contado una de las denunciantes a Newtral, donde ha explicado que como castigo las obligaban a limpiar durante días.

Otra víctima ha afirmado que "no me dejaban comer, no me dejaban ir al baño, solo cuando pedía permiso".

Exorcismos y matrimonios forzados

Sobre los exorcismos, una de ellas ha relatado que "el día que me hicieron la liberación de los demonios, me dijeron que iba a salir de mí el demonio de la desobediencia y el demonio de la homosexualidad". "Me pusieron las manos encima y empezaron a hablar en otros idiomas", ha añadido.

El complejo no solo está destinado a mujeres. Un joven que estuvo cumpliendo servicios a la comunidad ha comentado en Más Vale Tarde que no le dejaban hablar con nadie y que "tenían mogollón de prohibiciones".

"Las mujeres estaban en un lado, los hombres estaban en otro, no se veían en la cocina y no había ningún hombre. Del tema limpieza, también eran mujeres", ha apuntado.

Según las denunciantes, la fase final de la supuesta terapia consistía en obligar a las víctimas a casarse con otros hombres, pacientes también de Vida Nueva. "Nos decían que teníamos que ser femeninas, sumisas al marido. Una chica preguntó si esto iba también referido al tema de relaciones sexuales y nos dijeron que sí", ha revelado una denunciante.

Pruebas de virginidad

La periodista de Newtral, Noemí Trujillo, ha expuesto en Más Vale Tarde que, además de los exorcismos o las terapias de conversión, las denuncias recogen también la exigencia de prueba de virginidad para ingresar en el centro. Una de las víctimas ha contado que tuvo que someterse a esa prueba en el ginecólogo cuando era menor de 16 años.

"Todavía iba al pediatra. Le enseñamos los documentos que nos pedían y se asombró, le cambió la cara. Para mí aquella exploración fue un momento completamente vergonzoso, humillante y totalmente bochornoso", ha expresado.

Asimismo, el llamado "informe de alta terapéutica" de otra interna reconoce que a los 18 años intentó suicidarse y no la llevaron al hospital para que recibiera atención médica. Esa joven intentó beber lejía y se hizo graves heridas en la boca y el esófago. "Solo se enfadaron y me dijeron: 'Tómate dos vasos de leche y vete a la cama y deja de llamar la atención'", ha contado.

Newtral ha contactado con el fundador y director de Vida Nueva, que ha rechazado las acusaciones, afirmando que "las denuncias están basadas en cosas que no son verdad".

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