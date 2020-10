Judit vive en Barcelona, tiene 36 años y se visibilizó como mujer trans hace dos. Hasta ese momento su vida dio demasiadas vueltas, demasiadas idas y venidas entre instancias sanitarias y administrativas. Su historia habla de un sistema sanitario incompleto y obsoleto; por tanto, incapaz, en muchas ocasiones, de reconocer la diversidad y la realidad de muchas personas trans.

La primera vez que Judit se atrevió a transitar tenía 28 años. Fue al médico para recibir 'su diagnóstico' como persona trans y salió de allí avergonzada, sintiéndose "ridícula" por su aspecto. Judit no pudo vivir siendo ella misma porque alguien decidió por ella cuál era su género. "Me dijo: 'Mira, tú no eres trans. Tú eres un chico al que le gusta vestirse de chica de tanto en cuanto y ya está'. Ese fue el diagnóstico", cuenta, al tiempo que recuerda que en ese momento, algo en ella "se rompió".

Solo pensaba en que nadie me mirara porque me sentía ridícula"

Por esa experiencia con el sistema sanitario, en la que se sintió "avergonzada", "culpable" y "triste", volvió a meterse en el armario durante siete años. "Me fui al metro y sentía tanta vergüenza de mí misma que estaba contra la cabeza del cristal y solo pensaba en que nadie me mirase porque era ridícula y pasó lo inevitable que es que volví al armario", recuerda Judit.

Siete años después encontró un medicó que la "escuchó durante dos horas"

Sin embargo, siete años después, "ya no podía aguantar" la situación, buscó información y descubrió que la puerta de entrada a la salud para las personas trans en Cataluña era 'Transit'.

"En la primera visita que tuve en 'Transit' lo primero que me dijo el médico fue: '¿Con qué nombre quieres que te trate y con qué pronombres quieres que te trate? El médico lo que hizo fue escucharme durante dos horas y que lo único que hizo fue decirme dónde estaban las dosis de las hormonas, sus efectos secundarios, las listas de espera... lo que me vino a decir fue que no era nadie como doctor para decirme mi género", relata emocionada.

Para Judit, la atención que ella recibió en 'Transit' "es la que tendríamos que tener extendida en todo el territorio español".