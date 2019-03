El joven en silla de ruedas de El Vendrel podrá ir finalmente a la universidad en tren

Cristian González, el estudiante de El Vendrell, Tarragona, que va en silla de ruedas y reclamó a Renfe que le facilitara el acceso para poder ir a la universidad a Barcelona, podrá finalmente hacerlo porque el Ayuntamiento le garantizará su traslado a la estación de Sant Vicenç de Calders, que está adaptada.



Cristian González, que sufre atrofia muscular espinal, pidió a Renfe que le colocara una rampa en la estación de El Vendrell para poder subir a los trenes, que no están adaptados, con su silla de ruedas. Este joven estudiante aprobó la selectividad con una nota de 9,4 y desde septiembre tendrá que desplazarse a la universidad en Barcelona, donde quiere cursar un grado de Ingeniería Multimedia.



Para apoyar su petición, el joven inició una recogida de firmas en la plataforma Change.org en la que ya ha reunido más de 361.000 apoyos. Según han informado fuentes próximas al estudiante, finalmente la solución de instalar una rampa para salvar los escalones de acceso al tren "no será posible", entre otras cosas porque la estación de El Vendrell está en curva, pero el Ayuntamiento garantizará su desplazamiento hasta la estación de Sant Vicenç de Calders, donde, tras un acuerdo con la dirección general de Transportes de la Generalitat, podrá acceder al tren.



Cristian González se reunió con representantes de la Dirección General de Transportes y Movilidad y con el Ayuntamiento de El Vendrell quienes se comprometieron a garantizar su desplazamiento hasta la estación de Sant Vicenç de Calders -que está adaptada- y a que el tren que pase por esa estación sea tipo Civia, un modelo moderno que no dispone de los dos escalones que impedían a Cristian poder desplazarse en Rodalies.



"Mi caso queda cubierto para ir a la universidad de una manera provisional, pero es la única propuesta presentada como posible", ha afirmado el estudiante. González ha anunciado que habrá "otra reunión a finales de julio en la que el Ayuntamiento de El Vendrell y la Dirección General de Transportes formalizarán los acuerdos".



"No me quedo contento del todo con el resultado pero sí absolutamente agradecido por todo el apoyo que he recibido en esta etapa. Más de 361.000 personas en Change.org", ha explicado el estudiante. Solventado el problema para poder acudir a la universidad en septiembre para estudiar Ingeniería Multimedia, una carrera que combina la informática con el diseño para crear aplicaciones multimedia, el joven ha iniciado una nueva campaña a través de change.org/trenesaccesibles para pedir una mayor accesibilidad en los trenes de Cercanías en toda España.