Un joven discapacitado que pidió a Renfe más rampas en los trenes consigue 300.000 firmas

Cristian González ha enviado una carta a la compañía ferroviaria explicando que por ir en silla de ruedas no puede acceder a los trenes en la estación de El Vendrell y que en septiembre debe empezar a estudiar en la universidad, donde quiere cursar el grado de ingeniería multimedia.

Renfe ha recibido la petición del joven, pero de momento no pueden garantizar que alguno del 40 % de los trenes que están adaptados pase a la hora que el alumno lo necesita por la estación de El Vendrell.

Además, esta estación tiene la peculiaridad de que está en curva, por lo que Renfe tampoco puede garantizar que si el tren es adaptado pueda detenerse en el lugar de la rampa.

Comienza Ingeniería Multimedia en septiembre, pero sin una rampa para acceder al tren, será imposible. En autobús no llegaría a tiempo y en coche obligaría a su padre a conducir 280 kilómetros al día y sabe que su caso no es el primero ni será el último.

"Tampoco puedo hacerlo desde la estación de Sant Vicenç de Calders, ya que Renfe no publica el horario de los trenes accesibles que salen desde allí porque se reserva el derecho de intercambiarlos en cualquier momento", ha explicado González.

El estudiante asegura que "los trenes tienen dos escalones y Renfe no me da ninguna solución, únicamente esperar años y años hasta que renueven todos los trenes. Empiezo la universidad en septiembre y la solución, que podría ser que un operario de la estación me colocara una rampa, no llega".

Una portavoz de Renfe ha explicado que el servicio de ayuda a personas discapacitadas para acceder al tren sólo se presta en las grandes estaciones en los servicios de larga distancia y alta velocidad, "pero no en las estaciones de Cercanías".

Solo el 40 por cientos de los trenes de este servicio están adaptados, pero Renfe asegura que es imposible concretar a qué hora pasan. Su compromiso es que para 2020, el 100 por 100 de los trenes serán accesibles. Pero Cristian no puede esperar.

Ya tengo la plaza reservada, pero la falta de transporte adaptado me está complicando mucho las cosas", ha lamentado el joven, que pide que "Renfe me ponga una rampa para subir al tren". Pese a ello "no nos podemos comprometer a que un tren accesible pase por esa estación a una determinada hora, aunque estamos estudiando el problema y hablando con el afectado", ha concluido la portavoz de la compañía.