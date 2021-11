Darse cuenta de que se vive en una relación tóxica no siempre es fácil. Ana, una joven estudiante, se dio cuenta durante una charla de dos víctimas de abuso en su instituto. Un encuentro que le cambió la vida. "Casi todo lo que contaban me había pasado a mí. Era una persona que me dejaba sola cuando más le necesitaba, y para mí era que sin él no soy nada", ha explicado la joven.

En estas charlas, organizadas por la fundación Ana Bella con apoyo de Yves Saint Laurent, mujeres que lo han vivido enseñan cómo identificar una relación de maltrato.

Una de las primeras señales es que tu pareja vigile tus redes sociales o te mire el móvil. Es un abuso, igual que si te aísla de tus amigas o tiene actitudes violentas con objetos de tu entorno.

"Nos enseñan desde pequeños a cómo querer bien a los demás, pero no nos enseñan a querernos bien a nosotros mismos, y el amor propio es muy importante", ha asegurado Ana.