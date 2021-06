El actor Francesc Cuéllar ha denunciado a través de redes sociales una agresión verbal homófoba en plena calle de Barcelona. El joven ha explicado que todo ocurrió cuando salía de casa con su mejor amigo y compañero de piso.

Se dirigían al teatro donde trabajan cuando de pronto tres menores, dos chicos y una chica de entre 15 y 16 años, les insultaron al grito de "putos maricones" mientras se reían en su cara.

"Mi compañero de piso se ha girado y les ha cantado las cuarenta. Por comportamientos y actitudes como esas aún sigue habiendo agresiones homófobas. Les ha dicho que nos pidieran perdón pero no lo han hecho, de hecho han seguido vacilándonos", explica Cuéllar.

A pesar de los insultos, el joven explica que lo que de verdad le aterra es que esa agresión pudiera haberse convertido en una paliza: "Les sacabamos dos cabezas a cada uno. A mí lo que me he aterra es pensar que, si las dos cabezas nos las hubieran sacado ellos a nosotros, eso se hubiera quedado en una agresión verbal o se hubiera convertido en una agresión física. Casi que no quiero ni pensarlo".

En un vídeo publicado en Instagram, la víctima hace una reflexión sobre la involución en materia de tolerancia -y es que en las últimas semanas se han producido en España casi una decena de agresiones homófobas-. "Aquí lo jodido es ver cómo aún hay personas que tienen este modo de pensar y que además tienen lo santos cojones y ovarios de decir esto por la calle a unas personas que les sacábamos más de diez años", denuncia.

"Yo creía que este tipo de comportamientos eran propios de generaciones mayores que la mía, por contexto, por educación. Hay algo que se está revirtiendo, pensaba que en las generaciones más pequeñas que la mía todo eso estaba cambiando. Esto me ha aterrado y me ha puesto triste", ha zanjado.