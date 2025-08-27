Ahora

Hombre atrincherado

Un joven de 25 años se atrinchera en su casa de Agost (Alicante) con varias escopetas

Los detalles El hombre lleva encerrado en una de las habitaciones del domicilio familiar desde la pasada madrugada. Psicólogos, negociadores y guardias civiles tratan con él desde hace horas para que deponga su actitud, así como sus padres, hermano y más familiares.

Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia CivilImagen de archivo de dos agentes de la Guardia CivilEuropa Press

Un hombre de 25 años está atrincherado en su domicilio de la localidad alicantina de Agost y se encuentra rodeado por un amplio dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, sin que haya rehenes ni heridos.

El alcalde de la localidad, Juanjo Castelló, ha explicado a EFE que el joven lleva desde la pasada madrugada encerrado en una de las habitaciones del domicilio familiar y que, aún sin éxito, psicólogos, negociadores y guardias civiles tratan con él desde hace horas para que deponga su actitud, así como sus padres, hermano y más familiares.

El atrincherado cuenta con varias escopetas que había en la vivienda, ya que se trata de una familia con tradición de caza.

Los alrededores del domicilio, en la calle Fermín Sánchez, están cortados al tránsito a la espera de que "con paciencia", según fuentes policiales consultadas por EFE, el hombre desista y entregue las armas.

