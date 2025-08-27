Un joven de 25 años se atrinchera en su casa de Agost (Alicante) con varias escopetas

Los detalles El hombre lleva encerrado en una de las habitaciones del domicilio familiar desde la pasada madrugada. Psicólogos, negociadores y guardias civiles tratan con él desde hace horas para que deponga su actitud, así como sus padres, hermano y más familiares.

Un joven de 25 años se encuentra atrincherado en su domicilio en Agost, Alicante, rodeado por un dispositivo de seguridad de la Guardia Civil. No hay rehenes ni heridos. El alcalde, Juanjo Castelló, informó que el joven se encerró desde la madrugada en una habitación del hogar familiar. Psicólogos, negociadores y guardias civiles han intentado, sin éxito, que deponga su actitud. Sus familiares también participan en las conversaciones. El joven tiene varias escopetas, ya que su familia tiene tradición de caza. La calle Fermín Sánchez está cortada al tránsito, esperando que el joven se rinda pacíficamente.

